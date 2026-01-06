Estos son los motivos por los cuales municipios de Alto Paraná no implementan licencia de conducir con QR

Mientras en algunas ciudades ya comenzó la expedición de licencias de conducir con código QR, en el décimo departamento continúan con la confección de documentos tradicionales.

Diversos factores hacen que la utilización del nuevo formato aún no pueda aplicarse en esta zona del país.

La mayoría de los intendentes y sus colaboradores aún no tienen claro cómo se debe implementar el nuevo sistema con código QR exigido por la Agencia Nacional de Tránsito.

Además, muchos municipios todavía cuentan con una importante cantidad de insumos, como tarjetas numeradas, para la confección de los documentos tradicionales.

“No tenemos todavía fecha ni plazo, pero una vez que ellos reglamenten totalmente y una vez que el sistema funcione correctamente, van a empezar recién a socializar con los municipios para luego implementar”, explicó el abogado Fabio Arámbulo, asesor de la Asociación de Municipalidades de Alto Paraná (Amualpa).

Por su parte, el director de Recaudaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este, Wilson Dávalos, explicó que aún cuentan con un lote de insumos para 500 licencias de conducir. Según informaciones recibidas de la Agencia Nacional de Tránsito, se debe agotar este stock para pasar a implementar el nuevo sistema de licencias con QR.

“La agencia nos tiene que notificar primero para que nosotros, acá en el municipio, podamos adecuarnos a la exigencia de ellos”, expresó.

Los documentos tradicionales expedidos con los insumos restantes, o los que ya están en uso actualmente, siguen siendo válidos hasta su vencimiento. Es decir, pueden seguir utilizándose hasta su caducidad. Afirmó que la unificación de la licencia a nivel nacional será más práctica para el conductor.

Mientras que, Ramón Bernal, director de Tránsito de Minga Guazú, también indicó que aún cuentan con unas 2.000 tarjetas correlativas de la licencia actual para ser impresas y que esperan que la Agencia Nacional de Tránsito se haga cargo de la implementación.

“La agencia tiene que venir a implementar el sistema, porque no podemos implementar lo que no sabemos”, sostuvo.

Pagos digitales para evitar largas filas en la comuna esteña

Como el mes de enero se caracteriza por una gran concurrencia para el pago de tributos, en la comuna esteña se implementaron sistemas digitales para aminorar la espera.

En el caso de la validación de licencias, se cuenta con una caja rápida diferenciada, lo que evita que el conductor deba hacer fila en las cajas habilitadas para otros pagos, como impuestos inmobiliarios y patentes comerciales, que también registran alta concurrencia.

Además, en el mes de enero se implementan descuentos y exoneraciones de multas, por lo que la masiva concurrencia obligó a la comuna a buscar otras alternativas de cobro para facilitar el trámite a los contribuyentes.

Uno de los sistemas implementados es el pago digital mediante transferencia bancaria, a través de números telefónicos exclusivos habilitados para cada rubro. Una vez efectuado el pago, el recibo le llega al contribuyente en su domicilio o local comercial mediante envíos de motobolt.