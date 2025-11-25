El tomógrafo del IPS de Encarnación se encuentra fuera de servicio desde hace una semana

El Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Encarnación permanece, desde hace más de una semana, sin tomógrafo debido a la descompostura del equipo biomédico del centro asistencial.
Entretanto, los pacientes de Urgencias e internados que requieran un estudio tomográfico son derivados al Hospital General de Itapúa (HGI) o al Hospital Regional de Encarnación (HRE).
El acceso a los estudios depende de la disponibilidad de turnos en el sector público, situación que recarga la demanda de los servicios brindados por los establecimientos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
Lea más: El bien común será tema del novenario y fiesta de la Virgen de Itacuá
¿Cuál fue la causa?
El director del IPS de Encarnación, doctor Ever Duarte, explicó que durante la última tormenta eléctrica intensa que azotó la ciudad, parte del techo de la sala de tomografía sufrió daños. En consecuencia, el agua se filtró por el techo, ocasionando fallas en componentes eléctricos del tomógrafo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Duarte detalló que se realizan trabajos para la reparación del techo de ese sector, a fin de evitar que en próximas lluvias continúen las filtraciones. Además, indicó que la próxima semana se concluiría la reparación.
Sobre el equipo biomédico, refirió que aguardarán a que se termine de asegurar el techo para evitar nuevas averías en caso de filtraciones. Cuando esté listo, mencionó, se coordinará la reparación del tomógrafo.