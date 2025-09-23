Falsos policías roban 37 tablets durante un asalto domiciliario

Según datos, Jhony Ariel Martínez Brítez (38 años) estaba descansando cuando estacionó frente a su casa un automóvil Toyota Premio, color plateado, sin chapa. Luego, forzaron el portón de acceso y, haciéndose pasar por personal policial, ingresaron a la vivienda.

Los delincuentes preguntaron directamente por la caja que contenía 37 tablets, de la línea Redmi. Una vez concretado el robo, los delincuentes huyeron el sitio.

El hecho fue denunciado a través del Sistema 911 por lo que llegaron los agentes de la comisaría local y también los del Departamento de Investigaciones y del Departamento de Criminalística para el procedimiento de rigor.

La vivienda no cuenta con cámaras de seguridad; por tal motivo, la policía pidió colaboración a los vecinos para aportar grabaciones para avanzar con la investigación.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea.