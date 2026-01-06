Joven fallece en un motel de Ciudad del Este

Según informó la Comisaría 2ª, el fallecido fue identificado como Jorge Martín Achucarro Narváez (27), quien habría fallecido de un infarto.

Agentes policiales acudieron al sitio tras una llamada realizada por integrantes del Cuerpo de Bomberos del kilómetro 7. Una vez en la habitación, los intervinientes encontraron al joven en la cama, en posición lateral y cubierto con una manta, sin signos vitales.

La encargada del motel, Claudelina Carol Talavera Miñarro, manifestó que en la madrugada del domingo el hombre ingresó al suite N° 1 con otro hombre, a bordo de un automóvil Nissan Sunny, color plata. Indicó además que alrededor de las 21:20 horas de ese mismo día, el acompañante de la víctima se retiró del lugar, por lo que el joven se quedó solo en la habitación.

Al no tener noticias del ocupante, ayer, antes del mediodía, los empleados del motel golpearon la puerta y llamaron al interno, sin obtener respuesta. Ante esta situación, solicitaron la intervención de los bomberos, quienes forzaron el acceso y constataron que el hombre ya se encontraba sin vida.

El hecho fue comunicado al fiscal penal de turno N° 1, Carlos Almada, quien comisionó a su asistente, Grisel Siani, para el levantamiento de cadáver. También intervinieron personal de Criminalística, y la médica forense Dra. Tania Morínigo, quien diagnosticó como probable causa de muerte un infarto agudo de miocardio.

Por disposición fiscal, el cuerpo fue entregado a la funeraria Buen Jesús, mientras que el vehículo involucrado fue trasladado a la sede policial. Hasta el momento se desconoce la identidad del otro hombre que estuvo con la víctima al momento del hecho.