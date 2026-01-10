Fin de semana con lluvia y tormentas en el Este del país

La Dirección Nacional de Meteorología emitió un boletín alertando sobre lluvias intensas con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizo en forma puntual.

Elevan a 13 los departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La lluvia se inició anoche con una intensa caída de agua y se extiende hasta esta mañana, con vientos variables. Las estaciones automáticas registraron una importante cantidad de lluvia acumulada, siendo la más alta del país la de la Reserva Biológica Yvyty Rokái (Alto Paraná), con 84,1 mm. En tanto, la usina de Itaipú, en Hernandarias, registró 45,7 mm.

Para mañana, domingo 11 de enero, se prevé un tiempo cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas y posterior mejoría. La mínima anunciada es de 21 °C y la máxima de 28 °C.

