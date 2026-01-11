Balean a un joven con varios antecedentes en el barrio San Miguel de Ciudad del Este

El ataque a tiros ocurrió anoche, alrededor de las 23:30, en el interior de una pequeña vivienda ubicada en el barrio San Miguel, Asentamiento Niño Jesús, zona baja de esta ciudad. Resultó víctima Richard Rubén Álvarez Román, de 34 años.

El herido cuenta con antecedentes por robo agravado (año 2017), hecho punible contra el medio ambiente (año 2020) y una orden de detención preventiva por supuesto hecho de homicidio doloso (año 2023).

Álvarez Román sufrió heridas a la altura de la boca, en ambos brazos y en el glúteo derecho, producidas por disparos de arma de fuego, presumiblemente de arma larga.

Según el reporte, los supuestos autores serían tres personas de sexo masculino, quienes se encontraban a pie y portaban armas largas y cortas. Tras el ataque, se dieron a la fuga hacia la ribera del río Paraná.

La víctima fue auxiliada por bomberos voluntarios y trasladada hasta el pabellón de Trauma del Hospital Regional de Ciudad del Este. El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Cinthia Leiva, quien quedó a cargo de la investigación.