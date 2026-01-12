Adolescente de 14 años muere al caer en una trampa de agua

El estanque, construido como trampa para animales, habría acumulado una gran cantidad de agua tras las últimas lluvias. El adolescente aparentemente estaba jugando en la zona cuando cayó accidentalmente en el estanque y terminó ahogado.
El fallecido fue identificado como Ronald David Sanabria Portillo, del distrito de Santa Rosa del Monday. Cuando los bomberos lo sacaron del agua ya no tenía signos vitales.
Lea más: Imputan a joven y adolescente en caso del ahogamiento
El cuerpo del adolescente fue recuperado por bomberos voluntarios de la zona y trasladado al centro de Salud local. El médico forense, Daniel Zorrilla, inspeccionó el cuerpo y determinó como causa de muerte “asfixia por inmersión”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El hecho fue informado a la fiscal de turno Rocío González, quien dispuso que el cuerpo sea entregado a la madre.