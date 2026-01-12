ABC en el Este
12 de enero de 2026

Adolescente de 14 años muere al caer en una trampa de agua

El estanque donde cayó el adolescente habría acumulado gran cantidad de agua tras la última lluvia.
El estanque donde cayó el adolescente.

Un joven de 14 años murió ahogado al caer en un estanque de agua que se habría construido como una trampa para animales, en medio de un sojal. Ocurrió en la tarde del domingo en el distrito de Santa Rosa del Monday, en el sur de Alto Paraná.

Por ABC Color

El estanque, construido como trampa para animales, habría acumulado una gran cantidad de agua tras las últimas lluvias. El adolescente aparentemente estaba jugando en la zona cuando cayó accidentalmente en el estanque y terminó ahogado.

El fallecido fue identificado como Ronald David Sanabria Portillo, del distrito de Santa Rosa del Monday. Cuando los bomberos lo sacaron del agua ya no tenía signos vitales.

El cuerpo del adolescente fue recuperado por bomberos voluntarios de la zona y trasladado al centro de Salud local. El médico forense, Daniel Zorrilla, inspeccionó el cuerpo y determinó como causa de muerte “asfixia por inmersión”.

El hecho fue informado a la fiscal de turno Rocío González, quien dispuso que el cuerpo sea entregado a la madre.