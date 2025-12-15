Adolescente muere ahogada en el arroyo Tapiracuai

El trágico hecho se registró en la tarde de este lunes, aproximadamente a las 18:00, en el arroyo Tapiracuai, del barrio Costa del Tapiracuai de San Estanislao. La víctima fue identificada como Mía Magdalena Peralta Agüero, de 16 años, estudiante, domiciliada en el barrio San Martín de Porres.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, la víctima se encontraba en compañía de sus padres, compartiendo en el arroyo, cuando, en un descuido, fue arrastrada por la correntada hacia la profundidad y no pudo ser rescatada.

Tras lo sucedido, se dio aviso a la Comisaría 8ª y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santaní, quienes acudieron al lugar para realizar los procedimientos correspondientes. Luego de algunas tareas de búsqueda en el sector donde se registró el suceso, fue localizado el cuerpo de la víctima.

Lea más: Joven muere ahogado en el cauce del arroyo Tapiracuai

El fiscal de turno, Alexander Argüello, ordenó la entrega del cuerpo de la adolescente a sus padres, que en todo momento acompañaron el procedimiento de la búsqueda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Crecida del arroyo

Lugareños lamentaron el suceso y advirtieron que los bañistas deben tener cuidado al momento de lanzarse al arroyo, teniendo en cuenta que, después de cada lluvia grande, se torna peligroso debido al aumento del caudal, además de la fuerte correntada que se produce con la crecida del arroyo.