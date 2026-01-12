Municipalidad clausura local comercial tras denuncia de estafa a turista

La decisión, emitida mediante la A.I. N.º 09 del 12 de enero de 2026, responde a una denuncia presentada por la Dirección de Área Urbana – División de Obras Particulares, en la que se señalaban supuestas infracciones a las Ordenanzas Municipales N.º 49/98 y 38/99, así como a la Ley Orgánica Municipal N.º 3966/10.

Lea más: Clausuran local comercial en Ciudad del Este por denuncias de supuestas estafas

El Juzgado resolvió iniciar un sumario administrativo contra los responsables del comercio y dispuso la suspensión inmediata de todas las actividades en el inmueble y citación del propietario del local a una audiencia indagatoria para el 15 de enero de 2026 a las 09:00 en la sede del Juzgado de Faltas.

La medida se dio luego de que un grupo de mesiteros realizara una manifestación frente al establecimiento, reclamando que supuestamente los dueños estafan a turistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La concejal municipal Valeria Romero, quien llegó al lugar, indicó que la intervención es a raíz de reclamos de vecinos y trabajadores del sector, que aseguran que el local comercial tendría un importante historial de irregularidades contra turistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la intervención, se constató la carencia de medidas básicas de prevención contra incendios en el local, lo que representaba un riesgo para la seguridad de clientes y empleados, motivo por el cual se aplicó una clausura preventiva de todo el edificio.

Caso más reciente

El pasado sábado, un turista brasileño identificado como Mike Víctor da Silva, denunció ante la Policía Turística haber sido víctima de una supuesta estafa en el mismo establecimiento.

Por su parte, Liz Bogado, propietaria del local, aseguró que el conflicto comenzó el sábado cuando su marido le golpeó a un funcionario municipal. Afirmó que todas sus patentes y documentos están en regla.

Lea también: Clausuran local comercial tras intento de robo a punta de arma a turista brasileño

“Tenemos todo en regla, ellos solamente nos persiguen a nosotros, no nos dejan trabajar. Ese señor que está en la municipalidad. Dicen que nosotros le estafamos a los clientes, mentira, nosotros no tenemos ninguna denuncia y estamos harto. No podemos vender ningún celular a diez dólares más, porque ya no mandan fiscalización”, sostuvo Bogado.