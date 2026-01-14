ABC en el Este
14 de enero de 2026 - 20:25

Atención, viajeros: estos son los alimentos prohibidos y permitidos para ingresar a Brasil.

Estos son los productos permitidos y prohibidos para su ingreso al Brasil.
Viajeros con destino a Brasil reportan masivos decomisos de comestibles, principalmente carnes, en el puesto de control del Puente de la Amistad. Muchos de estos productos tienen ingreso prohibido en el país vecino, por lo que se recomienda evitarlos para no sufrir contratiempos durante el viaje.

Por Tereza Fretes Alonso

En plena temporada alta de viajes de paraguayos al Brasil, los controles sanitarios en el país vecino se intensifican. Son numerosos los casos de personas sorprendidas intentando ingresar con comestibles cuyo ingreso está prohibido o restringido. En esta nota te contamos qué productos se pueden llevar y cuáles conviene evitar para pasar los controles sin inconvenientes.

Uno de los productos más decomisados en estos días es la carne en todas sus variedades: vacuna, porcina, aviar, embutidos y otros. Además, se requisan frutas, verduras y algunos tipos de quesos.

Lea más: Brasil te espera: las playas más impresionantes para una experiencia inolvidable

De acuerdo con las directrices internacionales, el ingreso de animales, plantas, sus productos, subproductos e insumos agrícolas a Brasil está condicionado al análisis de riesgos fitosanitarios, zoosanitarios y sanitarios, así como al cumplimiento de las normas de identidad y calidad vigentes.

En estos días se reportaron estrictos controles para evitar ingreso de carnes y otros productos al Brasil.
Dependiendo del riesgo de introducción de plagas o agentes causantes de enfermedades que representen amenazas al sector agrícola y ambiental, así como a la salud pública, los distintos bienes de interés agrícola están sujetos a requisitos definidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, mediante procedimientos de control e inspección que buscan garantizar la seguridad sanitaria.

El incumplimiento de estas exigencias puede derivar en el decomiso y la destrucción de los productos, conforme a los procedimientos establecidos por el control agrícola brasileño.

Productos prohibidos

Los productos no autorizados a ingresar a Brasil sin documentación sanitaria incluyen mercancías de interés agrícola que requieren certificación sanitaria internacional, emitida por los servicios oficiales del país de origen y conforme a los requisitos sanitarios brasileños.

  • Productos apícolas (miel, cera, propóleo, etc.).
  • Productos cárnicos y porcinos, excepto los esterilizados por calor (enlatados).
  • Quesos crudos elaborados con leche de vaca o búfala procedentes de Argelia, Camboya, Francia, Italia, Túnez y España.
  • Frutas y verduras frescas.
  • Insectos, caracoles, bacterias y hongos.

Productos permitidos

Algunos productos sujetos a inspección no requieren documentación sanitaria para su ingreso a Brasil, siempre que estén en su envase original, con etiquetado identificable, debidamente sellados y sin señales de alteración.

  • Productos cárnicos y pesqueros procesados para consumo humano.

Productos lácteos procesados

  • Leche pasteurizada o esterilizada.
  • Crema pasteurizada.
  • Dulce de leche.
  • Leche y suero en polvo.
  • Mantequilla y untables lácteos.
  • Yogures y bebidas lácteas fermentadas.
  • Lactosa y proteínas lácteas hidrolizadas.
  • Quesos y ricotas procesados, excluyendo productos de leche cruda de países con casos de dermatosis nodular contagiosa.
  • Huevos procesados, en polvo, pasteurizados, refrigerados, congelados o deshidratados.
  • Productos para mascotas: industriales enlatados o en bolsas, como galletas, premios y barritas masticables industriales.
  • Almendras tostadas y saladas.
  • Bebidas destiladas y fermentadas.
  • Vinagres, jugos y aceites vegetales.
  • Mermeladas y conservas.

¿Puedo llevar a mis mascotas?

Para quienes tienen mascotas, la pregunta recurrente frente a las vacaciones es: ¿la llevo o no a mi viaje?
Los peluditos podrán viajar con sus dueños, pero necesitan pasaporte y otros documentos.

El tránsito internacional de perros y gatos requiere un documento emitido por la autoridad veterinaria del país de origen, que certifique el estado de salud, el historial sanitario y el cumplimiento de los requisitos del país de destino.

En Brasil, los documentos exigidos son el Certificado Veterinario Internacional (CVI) y el Pasaporte para el Tránsito de Perros y Gatos, emitidos por los Auditores Fiscales Agrícolas Federales de las Unidades de Vigilancia Agropecuaria Internacional (VIGIAGRO).