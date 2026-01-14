Atención, viajeros: estos son los alimentos prohibidos y permitidos para ingresar a Brasil.

En plena temporada alta de viajes de paraguayos al Brasil, los controles sanitarios en el país vecino se intensifican. Son numerosos los casos de personas sorprendidas intentando ingresar con comestibles cuyo ingreso está prohibido o restringido. En esta nota te contamos qué productos se pueden llevar y cuáles conviene evitar para pasar los controles sin inconvenientes.

Uno de los productos más decomisados en estos días es la carne en todas sus variedades: vacuna, porcina, aviar, embutidos y otros. Además, se requisan frutas, verduras y algunos tipos de quesos.

De acuerdo con las directrices internacionales, el ingreso de animales, plantas, sus productos, subproductos e insumos agrícolas a Brasil está condicionado al análisis de riesgos fitosanitarios, zoosanitarios y sanitarios, así como al cumplimiento de las normas de identidad y calidad vigentes.

Dependiendo del riesgo de introducción de plagas o agentes causantes de enfermedades que representen amenazas al sector agrícola y ambiental, así como a la salud pública, los distintos bienes de interés agrícola están sujetos a requisitos definidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, mediante procedimientos de control e inspección que buscan garantizar la seguridad sanitaria.

El incumplimiento de estas exigencias puede derivar en el decomiso y la destrucción de los productos, conforme a los procedimientos establecidos por el control agrícola brasileño.

Productos prohibidos

Los productos no autorizados a ingresar a Brasil sin documentación sanitaria incluyen mercancías de interés agrícola que requieren certificación sanitaria internacional, emitida por los servicios oficiales del país de origen y conforme a los requisitos sanitarios brasileños.

Productos apícolas (miel, cera, propóleo, etc.).

Productos cárnicos y porcinos, excepto los esterilizados por calor (enlatados).

Quesos crudos elaborados con leche de vaca o búfala procedentes de Argelia, Camboya, Francia, Italia, Túnez y España.

Frutas y verduras frescas.

Insectos, caracoles, bacterias y hongos.

Productos permitidos

Algunos productos sujetos a inspección no requieren documentación sanitaria para su ingreso a Brasil, siempre que estén en su envase original, con etiquetado identificable, debidamente sellados y sin señales de alteración.

Productos cárnicos y pesqueros procesados para consumo humano.

Productos lácteos procesados

Leche pasteurizada o esterilizada.

Crema pasteurizada.

Dulce de leche.

Leche y suero en polvo.

Mantequilla y untables lácteos.

Yogures y bebidas lácteas fermentadas.

Lactosa y proteínas lácteas hidrolizadas.

Quesos y ricotas procesados, excluyendo productos de leche cruda de países con casos de dermatosis nodular contagiosa.

Huevos procesados, en polvo, pasteurizados, refrigerados, congelados o deshidratados.

Productos para mascotas: industriales enlatados o en bolsas, como galletas, premios y barritas masticables industriales.

Almendras tostadas y saladas.

Bebidas destiladas y fermentadas.

Vinagres, jugos y aceites vegetales.

Mermeladas y conservas.

¿Puedo llevar a mis mascotas?

El tránsito internacional de perros y gatos requiere un documento emitido por la autoridad veterinaria del país de origen, que certifique el estado de salud, el historial sanitario y el cumplimiento de los requisitos del país de destino.

En Brasil, los documentos exigidos son el Certificado Veterinario Internacional (CVI) y el Pasaporte para el Tránsito de Perros y Gatos, emitidos por los Auditores Fiscales Agrícolas Federales de las Unidades de Vigilancia Agropecuaria Internacional (VIGIAGRO).