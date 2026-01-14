Itakyry: detienen a un hombre con tres órdenes de captura por coacción sexual a adolescentes

Según datos, agentes de la Comisaría 12ª estaban realizando anoche un control rutinario sobre la avenida Ka’aty, cuando retuvieron un vehículo Toyota, modelo Caldina, blanco, guiado por Aquilino Duarte Sosa (42 años).

Lea más: Detienen a hombre con orden de captura por abuso y encuentran con él a niña de 13 años desaparecida

Al ser consultados sus datos en el sistema informático, se constató que registraba órdenes de captura por coacción sexual. Una fue emitida el 3 de setiembre de 2007, por el entonces Juez Penal de Garantías, César Nider Centurión. Otra por coacción sexual del año 2025 y la tercera también por coacción sexual.

El detenido dijo que en 2007, en el distrito de Juan León Mallorquín (Alto Paraná), mantenía una relación sentimental con una mujer casada y que, tras la ruptura, ella lo denunció supuestamente por someter sexualmente a su hija de 15 años de edad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Declaró que luego fue a trabajar como chofer de un hombre de 65 años, quien abusaba de una adolescente de 16 años en el distrito de Itakyry, al norte de Alto Paraná, bajo el rótulo de una supuesta “relación sentimental”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que, en octubre pasado, la joven le pidió que la trasladara desde la casa de sus abuelos hasta la de su madre, y que fue denunciado porque se interpretó que la había llevado a la fuerza. Sobre la tercera orden de captura en su contra, afirmó que en realidad se trata de una declaración de rebeldía por no haberse presentado ante la Justicia.

El hombre, tras su detención, fue puesto a cargo de los Juzgados y quedó detenido en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Lea también: Expulsan a brasileño con orden de captura en su país

El detenido confirmó que, pese a contar con órdenes de captura desde hace casi 20 años, llevaba una vida normal en Itakyry, donde trabajaba como chofer particular y como albañil.