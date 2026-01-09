Expulsan a brasileño con orden de captura en su país

Se trata de Johnathan Rocha Santos (43), quien fue aprehendido mediante intercambio de información con el Núcleo de Inteligencia de la Policía Federal de Foz de Yguazú.

Según el informe oficial, Rocha Santos es requerido por la Justicia del Estado de Santa Catarina por los supuestos hechos punibles de estafa y lavado de dinero.

El presunto estafador fue llevado inicialmente hasta la base del Comando Tripartito y luego hasta el Puesto de Control de Migraciones, para tramitar su expulsión, considerando que ingresó al país sin cumplir con las leyes migratorias.

Una vez finalizados los trámites correspondientes, el brasileño fue entregado a la Policía Federal de la ciudad de Foz de Yguazú, en el marco del Acuerdo de Cooperación Policial Internacional vigente entre ambos países.