Detienen a hombre con orden de captura por abuso y encuentran con él a niña de 13 años desaparecida

Un procedimiento policial derivó en la detención de un hombre de 52 años con orden de captura vigente por un supuesto hecho de abuso sexual en niños y otros delitos, en el departamento de Guairá.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría N° 24 de Coronel Martínez, quienes realizaban una patrulla preventiva en un camino vecinal de la compañía Monjes Paso, cuando interceptaron a un hombre y a una menor de edad que se desplazaban a pie por la vía pública.

Al verificar los datos del adulto en el sistema informático de la Policía Nacional, los intervinientes constataron que el mismo contaba con una orden de captura pendiente en el marco de una causa caratulada por supuesto abuso sexual en niños y otros, firmada por el fiscal Diego Duarte. El detenido tiene domicilio laboral en la compañía Costa Barrio del mismo distrito.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron en poder del hombre un revólver calibre .22, marca Doberman, de procedencia argentina, con seis cartuchos en la recámara sin percutir, además de dos armas blancas de tipo navaja.

Asimismo, fueron decomisados dos teléfonos celulares: uno de la marca Nokia modelo 1100 con línea de la empresa Personal y otro de la marca Samsung Galaxy A05 con línea Tigo, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público.

Junto al detenido se encontraba una niña de 13 años, quien, al ser verificada en el sistema policial, figuraba con una orden de búsqueda y localización activa, emitida por el Ministerio Público. Según el informe policial, la menor había sido reportada como desaparecida y su búsqueda estaba a cargo de la Unidad Fiscal N° 2, encabezada por la fiscal Rosa Arzamendia.

Los agentes procedieron al traslado de ambas personas hasta la sede policial para el procedimiento de rigor, comunicando inmediatamente el hecho al fiscal interviniente. Posteriormente, por disposición del Ministerio Público, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición del Juzgado Penal de la causa, siendo recluido en la Comisaría 5ta. – Ybaroty de Villarrica. En tanto, la adolescente fue entregada a un familiar, conforme a las directivas fiscales.

Desde la Policía Nacional señalaron que las circunstancias en las que la menor se encontraba en compañía del hombre serán objeto de una investigación por parte del Ministerio Público.

Consultados sobre el vínculo existente entre el hombre detenido y la adolescente, los responsables del procedimiento indicaron que dicha información no consta en el informe preliminar y que será determinada en el marco de la investigación fiscal.