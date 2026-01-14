Meteorología anuncia una jornada cálida y calurosa con probabilidad de chaparrones

Para este miércoles, se espera una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, que luego se tornarán variables. No se descartan chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 21 °C y la máxima alcanzará los 32 °C.

El jueves, las condiciones se mantendrán similares, con un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables. Se prevén chaparrones en varios momentos de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 33 °C.

En tanto, el viernes se presentará caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que posteriormente serán variables. Meteorología advierte sobre lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 23 °C y la máxima de 32 °C.