Frontera con Paraguay concentra casi el 40 % del contrabando incautado en Brasil

Datos oficiales de la Receita Federal de Brasil indican que en 2025 las autoridades del país vecino decomisaron mercaderías de contrabando por 1,55 billones de reales entre los estados de Santa Catarina y Paraná, este último con una extensa frontera con Paraguay. Gran porcentaje de los decomisos corresponde a ese último estado.

Los productos electrónicos, incluidos los teléfonos celulares, experimentaron un aumento del 17,8 % en las incautaciones en comparación con 2024, alcanzando los 450 millones de reales. La aduana de Foz de Iguazú incautó el 38 % de este total.

En Paraná, los productos electrónicos fueron el artículo más incautado, con 421,34 millones de reales en valor decomisado. Los cigarrillos y productos similares se ubicaron a continuación, con 334,25 millones de reales.

Durante el año se realizaron 5.061 operaciones, lo que representa un aumento del 1,7 % con respecto al año anterior. De estas, en el estado de Paraná las operaciones con vehículos totalizaron 1.485, mientras que las operaciones en carreteras secundarias alcanzaron un total de 471.

El resumen de las incautaciones también revela que el tráfico de drogas continuó a un ritmo acelerado durante 2025, ya que se incautaron 3,27 toneladas de cocaína, de las cuales poco más de 1,8 toneladas correspondieron al estado de Paraná.

La incautación de marihuana superó las 45 toneladas en 2025. La frontera con Paraguay registró el mayor porcentaje de incautaciones, con el 42 % del total, equivalente a 19,16 toneladas.

Incautación de vehículos y detenciones

También se observó una variación en el número de vehículos incautados. En 2025 se incautaron 5.446 vehículos, incluidos automóviles, motocicletas, ómnibus, camiones y otros tipos. En 2024, la cifra fue de 4.965 vehículos.

En 2025 se realizaron 611 detenciones por contrabando, narcotráfico y tráfico de medicamentos, armas y municiones. En 2024, se registraron 614 arrestos.

Estas cifras demuestran que los grupos criminales transnacionales permanecen en constante actividad de tráfico y contrabando en la frontera entre Paraguay y Brasil.