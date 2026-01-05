Tartufo: Aduanero compurgará condena por coima y contrabando en 2031

El cómputo del cumplimiento de la pena del aduanero Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, uno de los cuatro condenados en la causa derivada de la Operación Tartufo (2021), estuvo a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer, del juzgado Penal de Ejecución de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del primer turno, en su carácter de interina del segundo turno.

El auto interlocutorio N° 2 del 2 de enero pasado, establece que Ferreira Caballena compurgará su condena de 10 años de pena privativa de libertad por contrabando y cohecho pasivo agravado (coima) el 30 de marzo de 2031.

Aduanero podrá solicitar libertad condicional en 2027

El documento precisa que el aduanero cumplirá con la mitad de la pena en fecha 30 de marzo de 2026 y alcanzará las dos terceras partes de la condena en fecha 30 de octubre de 2027, uno de los requisitos establecidos para solicitar la libertad condicional.

En la misma resolución, Kirchhofer dispuso que el organismo técnico criminológico examine a Virgilio Ferreira y proponga el establecimiento apropiado para su reclusión y/o sección dentro del establecimiento respectivo; el tratamiento específico recomendable para el proceso de reinserción de la persona condenada (psicológico, psiquiátrico, medico estudio, trabajo etc.), el que deberá ser remitido en el plazo máximo de 45 días.

Operación Tartufo

Esta causa tuvo su inicio con la Operación Tartufo, desplegada en la zona primaria del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, en marzo de 2021.

El operativo se puso en marcha a partir de una denuncia presentada por el ministro de la Secretaría Anticorrupción de la época, René Fernández, ante la sospecha de que en una oficina de control se cobraba coima para el paso de mercaderías desde Brasil a Paraguay.

Las pruebas ofrecidas en juicio son resultado de una filmación realizada en marzo del 2021 con cámara oculta durante dos semanas, así como imágenes obtenidas de cámaras de circuito cerrado de la zona.

“En el juicio quedó plenamente demostrado a través de las imágenes la conducta de estas personas, principalmente la de Virgilio Ferreira y también de los otros acusados, donde se observa que recibían dinero para hacer pasar productos frutihortícolas, hablamos de tomate, cebolla, y también de cemento”, explicó el entonces fiscal Rodrigo Estigarribia -actual juez penal de Garantías- en ocasión de presentar sus alegatos finales.

Condenados por contrabando y coima

El juicio oral y público de este sonado caso - a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Claudia Criscioni (actual camarista) e integrado por Yolanda Morel y Jesús Riera (actual camarista) concluyó el 4 de diciembre de 2023.

En la ocasión, el colegiado sentenció a penas de 6 a 10 años de cárcel a cuatro de los seis acusados y dispuso la prisión de los condenado y el comiso de G. 10 millones incautados durante el operativo anticontrabando.

Ferreira recibió la pena más alta, de 10 años. Los aduaneros Luciano Florenciano Duarte y Eusebio Santacruz Duarte fueron sentenciados a 6 años de pena privativa de libertad como coautores de cohecho pasivo agravado y contrabando, mientras que el suboficial de la Marina Jacinto Enrique Blanco Roa recibió la pena de 8 años de cárcel por complicidad del cohecho pasivo agravado y contrabando.

El operativo fue bautizado con el nombre de Tartufo, un personaje de una comedia del siglo XVII que fingió ser un devoto con intenciones de apoderarse de la riqueza ajena. En una conferencia de prensa brindada luego del operativo, el entonces ministro de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC) Emilio Fúster comparó a los funcionarios detenidos con el citado personaje Tartufo.