Hallan incinerado automóvil presuntamente utilizado en intento de robo a Hilagro

Agentes de policiales de la Comisaría 11ª se constituyeron en el barrio Fracción Yguazú (ex Matadería) para verificar una denuncia telefónica. En el lugar, encontrando el vehículo completamente incinerado a unos 10 metros del lago Yguazú.

El hallazgo fue comunicado vía telefónica al fiscal de turno de la ciudad de Juan Eulogio Estigarribia (ex Campo 9) y al personal del Departamento de Investigaciones.

Según los intervinientes, el vehículo estaría vinculado al intento de robo ocurrido en la madrugada de este jueves en la empresa Hilagro SA, Molino II, ubicada en el barrio San Jorge en el ex Campo 9, departamento de Caaguazú. Según el informe policial, a las 00:43 aproximadamente, un automóvil llegó al lugar y descendieron tres hombres armados.

Los delincuentes redujeron al portero del lugar, Alexis David Martínez (28), a punta de arma de fuego y lo ataron. Posteriormente se dirigieron a la zona administrativa, donde intentaron violentar una bóveda ubicada en la planta alta utilizando una amoladora. Al no lograr su objetivo, huyeron del lugar, arrojando clavos tipo miguelito, lo que provocó daños en las patrulleras que acudieron posteriormente al lugar.

El comisario Justino Jorgge, jefe de Prevención y Seguridad del departamento de Caaguazú, señaló que los asaltantes manejaban información precisa sobre la ubicación de la bóveda, por lo que no se descarta la participación de un “empleado infiel” que haya facilitado datos a los delincuentes.