Video: arrastró del cabello a su expareja, con ayuda de su hermana, en plena calle

Esa madrugada, la víctima regresaba a su vivienda luego de una reunión familiar en Ciudad del Este cuando fue interceptada por Juan Pablino Ferreira, quien primero agredió al acompañante de la mujer. Luego, la furia se volcó directamente contra ella.

Lea más: Floja respuesta estatal da sensación de impunidad a feminicidas, advierte experta

El hombre se abalanzó sobre la mujer, la tomó del cabello y la arrastró en plena calle vecinal, mientras la mujer gritaba pidiendo auxilio. En medio del ataque, Nancy Ferreira, hermana del agresor, también habría intervenido.

La víctima sufrió varias lesiones y los atacantes destruyeron su teléfono celular, según consta en una denuncia presentada ante la Fiscalía Zonal de Yguazú. No se trataría de un hecho aislado, pues ya había una orden de prohibición de acercamiento contra el agresor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Seis feminicidios en enero: ministra pide reforzar políticas y respuestas del sistema

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La subcomisario Marisa Balmori, de la Dirección de Policía de Alto Paraná, confirmó que, tras la difusión del video, ambos sospechosos fueron imputados y actualmente cuentan con orden de detención, aunque permanecen prófugos.

De acuerdo a la investigación, el hombre habría reaccionado de manera violenta al no aceptar el fin de la relación.