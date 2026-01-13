Seis feminicidios en enero: ministra pide reforzar políticas y respuestas del sistema

La ministra de la Mujer, Alicia Pomata, expresó su preocupación tras confirmarse seis feminicidios en lo que va de enero, una cifra que triplica la registrada en el mismo periodo del año pasado, según expresó.

Calificó este escenario como “alarmante” y sostuvo que el país enfrenta una crisis de violencia que exige una respuesta inmediata y coordinada.

“Es un mes tristísimo. No podemos seguir así”, afirmó Pomata. Subrayó que el impacto social de estos crímenes deja familias destruidas y niños que quedan sin sus madres.

Recordó que en enero del año pasado se registraron dos casos de feminicidio y que hoy, antes de la mitad del mes, la cifra ya asciende a seis.

Ministra destaca programas de prevención

La ministra anunció el fortalecimiento de programas de prevención en el ámbito educativo, con foco en jóvenes. Entre las acciones previstas, destacó la actualización del programa “Noviazgo sin violencia”, que será implementado a nivel nacional en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Según relató, el plan apunta a promover relaciones sanas, la identificación temprana de señales de violencia y la construcción de nuevas masculinidades, con el objetivo de erradicar prácticas machistas que siguen siendo, según Pomata, “un problema grave en nuestra sociedad”.

Protección a víctimas y huérfanos

Otro eje señalado por la titular de la cartera es la necesidad de mayor presupuesto para atender a las víctimas y, especialmente, a los niños que quedan huérfanos tras los feminicidios. “Cada vez son más los casos y debemos garantizar asistencia integral”, remarcó.

En ese sentido, adelantó que este año se relanzará el programa “Lentes Lilas”, dirigido a periodistas y funcionarios públicos, para fortalecer la sensibilización y el tratamiento responsable de la violencia contra las mujeres en los medios y en las instituciones.

Exige respuestas desde Justicia

Pomata también fue crítica con la lentitud de la justicia y los vacíos en la protección efectiva hacia las mujeres. Mencionó situaciones en las que agresores incumplen medidas de restricción sin consecuencias y cuestionó la levedad de algunas condenas en casos graves.

La ministra confirmó que mantendrá reuniones con el presidente de la República, autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional, y los ministerios del Interior y Justicia, para revisar cifras y definir acciones urgentes.

Recordó que solo el año pasado se reportaron más de 37.000 casos de violencia intrafamiliar.

Finalmente, Pomata enfatizó que la lucha contra la violencia de género no puede recaer solo en el Estado. “Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Sin una respuesta conjunta, con prevención, sanción efectiva y acompañamiento a las víctimas, no vamos a poder frenar esta escalada”, concluyó.