Ecofest 2026: confirman fecha y artistas para celebrar 69° aniversario de Ciudad del Este

Entre los números destacados se confirma la presencia de la banda argentina Los Auténticos Decadentes, junto a reconocidos grupos nacionales como Kchiporros, Salamandra, Flou y Talento de Barrio.

La programación incluye además a Los Bybys, Mily Brítez, Cumbre Bohemia, Funk Chula, Guillerme Silva, Negão Chandon, DJ Ozsa y DJ Barreto.

Desde la Comuna informaron que el festival contará con respaldo municipal, aunque la organización y el financiamiento estarán a cargo del sector privado. Explicaron que situaciones registradas durante el 2025, como una intervención y una administración interina, afectaron la capacidad presupuestaria.

Ante este escenario, la Municipalidad resolvió ceder la marca del evento a la empresa MS Producciones, que asumió la responsabilidad de llevar adelante el EcoFest 2026. De acuerdo con lo informado, la realización del festival no implicará erogaciones para las arcas municipales.

En cuanto al acceso, se habilitará un sector gratuito en la Gradería Norte, mientras que los demás espacios tendrán entradas a la venta a precios populares desde G. 25.000. Los boletos podrán adquirirse de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00, en el Museo El Mensú de la Municipalidad, así como en el local de New Zone del Shopping del Este, de 09:00 a 20:00, y a través de la plataforma virtual Pea.

La organización también anunció que el evento mantendrá su enfoque ambiental, con la presencia de ecoguardianes encargados de la recolección y clasificación de residuos, además de acciones de concienciación durante el desarrollo del festival.

Asimismo, habilitarán un espacio especialmente adaptado para personas con discapacidad, ubicado cerca del escenario.