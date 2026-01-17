Puente de la Integración: habilitarán predio de la ANNP como zona de espera ante quejas por camiones

El predio de 28 hectáreas aún tiene instalaciones a terminar, pero permitirá el ingreso y estacionamiento de camiones, que actualmente permanecen en banquinas y veredas, por lo que obstruyen el acceso a las viviendas.

Con la habilitación de las instalaciones de ANNP, los camiones podrán estacionar allí antes de trasladarse al Centro de Frontera para cruzar el Puente de la Integración.

El horario establecido prohíbe el ingreso de camiones a la zona primaria antes de las 22:00. Aquellos que lleguen con anterioridad a dicho horario deberán permanecer dentro del predio de la ANNP y no en la vía pública.

Codefran anuncia manifestación

Desde el Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran) comunicaron que para la próxima semana organizan una manifestación para impedir el ingreso de camiones a la zona urbana fuera del horario establecido que es de 22:00 a 5:00.

Desde Codefran también expresaron su rechazo a una habilitación total del Puente de la Integración mientras no concluyan las obras complementarias, previstas para enero de 2026. Aseguran que avanzar sin infraestructura agravaría el caos.

Antecedentes del caso

A casi un mes de su habilitación parcial para el tránsito de camiones vacíos, realizada el 20 de diciembre, el Puente de la Integración está lejos de descomprimir el tránsito fronterizo en la zona. En tanto, en Presidente Franco solo se registran quejas debido a una apertura sin la infraestructura necesaria.

En ese sentido, el Corredor Metropolitano del Este, acceso rural a la ciudad, recién sería habilitado en enero de 2026, pues depende de la conclusión de la obra del puente sobre el río Monday.