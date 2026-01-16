A casi un mes de su habilitación parcial, el Puente de la Integración genera más quejas que soluciones

Por un lado, la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este emitió un extenso comunicado dirigido al Gobierno Nacional, en el que reclama de manera urgente la habilitación plena y durante las 24 horas del Puente de la Integración, con el objetivo de descongestionar el Puente de la Amistad y reducir la demora que alcanza hasta más de una hora y media para el cruce fronterizo.

Desde el sector comercial esteño aseguran que el nuevo paso fronterizo no opera de manera eficiente, lo que genera graves perjuicios económicos, afecta a la competitividad regional y mantiene el congestionamiento de camiones de carga sobre el Puente de la Amistad.

Entre los pedidos concretos, la Cámara propone eliminar el uso del Puente de la Amistad como área de estacionamiento de camiones, liberar completamente los carriles de circulación, mejorar la imagen urbana en el acceso al país y restringir el tránsito de camiones de carga al horario nocturno, entre las 17:00 y las 06:30. Además, están en contra de una eventual prohibición del paso de buses de turismo por el Puente de la Amistad.

En Presidente Franco, el pedido es totalmente opuesto

El general retirado Cayo Arréllaga, miembro del Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran), calificó como un “fracaso total” la habilitación provisoria del tránsito por el casco urbano de la ciudad y afirmó que las promesas del Gobierno Nacional quedaron en “aguas de borrajas”.

Arréllaga denunció que los horarios establecidos para el ingreso de camiones no se respetan, pues actualmente circulan incluso durante el día, sin ningún control. Aseguró además que no existe señalización adecuada en un trayecto urbano de 4.600 metros y que el personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) es insuficiente, lo que provoca que durante la madrugada varios accesos queden sin cobertura.

Arréllaga rechazó de forma tajante una habilitación total del Puente de la Integración mientras no concluyan las obras complementarias, que dependen de la construcción del puente sobre el río Monday, cuya entrega al MOPC está prevista recién para enero de 2027.

Ante este escenario, desde Presidente Franco anuncian que la próxima semana realizarán una manifestación, al cumplirse un mes de la habilitación parcial del nuevo paso fronterizo. Para ello, prevén una reunión el próximo lunes, en la que definirán horario, lugar y puntos de concentración.

Adelantó que la protesta incluirá bloqueos de media calzada, principalmente a camiones que circulen fuera del horario establecido inicialmente.

El Puente de la Integración fue habilitado de manera parcial desde el pasado 20 de diciembre, solo con el cruce de camiones vacíos. El paso internacional opera en un horario restringido, de 22:00 a 05:00.