Piden utilización del predio de la ANNP como lugar de espera para cruzar el Puente de la Integración

A casi un mes de la apertura parcial del Puente de la Integración para el paso de camiones vacíos entre Paraguay y Brasil, persisten las quejas de los vecinos. Esto se debe a que muchos camiones de gran porte se estacionan en banquinas o veredas, obstruyendo el acceso a viviendas particulares.

Además, hay reclamos por la circulación de camiones en calles y avenidas no autorizadas, lo que ocasiona destrozos en tendidos eléctricos y cables de servicios de telefonía e internet.

Ante estas quejas, la concejala departamental Julia Ferreira (PLRA) remitió una serie de notas a diversas instituciones solicitando que se utilice el predio de la ANNP como lugar de espera para el cruce.

La edil explicó que las notas fueron enviadas a la Intendencia Municipal de Presidente Franco, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a la Junta Municipal de Presidente Franco y a la Gobernación del Alto Paraná. Las mismas tienen como objetivo común solicitar que los camiones de lastre que aguardan su turno para cruzar el Puente de la Integración utilicen la terminal portuaria de Presidente Franco como espacio de espera organizado.

“El objetivo es preservar el orden urbano y evitar la ocupación indebida de calles, avenidas y banquinas, conforme a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, expresó la concejal Ferreira.

Mejorar condiciones de camioneros

Asimismo, señaló que se busca mejorar las condiciones humanas y operativas de los camioneros, teniendo en cuenta que actualmente permanecen en la vía pública sin contar con servicios básicos como sanitarios.

Afirmó que se requiere una articulación institucional urgente para dar una respuesta concreta a esta problemática que afecta de manera directa a la ciudad de Presidente Franco.

El Puente de la Integración fue habilitado de forma parcial el pasado 20 de diciembre para el paso de camiones vacíos, desde Paraguay hacia Brasil y viceversa. El principal problema radica en que las obras complementarias aún no están concluidas, por lo que los camiones circulan por la zona urbana, generando caos y reiteradas quejas de la ciudadanía.