Video: así fue el violento asalto a repartidores en Ciudad del Este

De acuerdo con el informe, las víctimas fueron identificadas como Ernesto Riveros Ortiz (55), chofer, y Pedro Óscar Bogado Machoqui, quienes se encontraban a media cuadra de llegar a su destino cuando un automóvil Toyota Premio, de color plateado, les cerró el paso.

Del vehículo descendieron cuatro encapuchados, vestidos con uniformes camuflados y portando armas largas y pistolas. Los delincuentes rompieron la ventanilla del camión Mitsubishi Canter y, a punta de armas de fuego, obligaron a los trabajadores a descender del rodado.

Posteriormente, los asaltantes se apoderaron de la recaudación del día y se dieron a la fuga.

Según los primero datos, se habrían alzado con G. 30 millones, celulares y un revólver.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 23 del barrio Las Carmelitas, y también tomaron intervención los del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.

Vecinos de la zona proporcionaron imágenes del circuito cerrado que captaron el momento del asalto, que podrían ser de gran ayuda para el avance de la investigación.