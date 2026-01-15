Intento de asalto con toma de rehén en una empresa ubicada en Campo 9

En la madrugada de este jueves se produjo un intento de asalto con toma de rehenes a empresa Hilagro S.A. Molino II, del Barrio San Jorge, en Campo 9. Desde la Policía no descartan que un personal infiel haya proporcionado los datos a los delincuentes.

Según el informe policial, aproximadamente a las 00:43 ingresa al sector de portería un automóvil de color oscuro del cual descienden tres personas, todos a cara descubierta. Reducen al portero, Alexis David Martínez, a punta de arma de fuego, y lo atan.

Posterior a ello se dirigen al cajero de la bóveda, ubicado en la planta alta, en la zona de administración. Intentaron abrirla con una amoladora y al no lograr su objetivo abordaron nuevamente el vehículo y huyeron del lugar.

“Aparentemente manejaban buena información. Claramente, se nota que hay un empleado infiel dentro de la empresa que proporcionó datos precisos a los delincuentes para que puedan perpetrar este hecho”, apuntó el Comisario Justino Jorgge, Jefe de Prevención y Seguridad de Caaguazú.

A renglón seguido, el oficial señaló que ni ellos manejaban la información que el lugar contaba con una bóveda en la planta alta del lugar.

Hace un año, el lugar sufrió un asalto similar, cuando seis hombres ingresaron e intentaron robar la bóveda, que en ese momento estaba en la planta baja del sitio. Tras este hecho es que la misma fue movida a la zona alta.

No divisaban al portero

“Tres oficiales de policía estaban apostados en la zona del surtidor que se encuentra dentro del predio del lugar, pero a unos 150 metros del lugar donde se llevó a cabo el asalto”, comentó el comisario Jorgge.

A ellos les llamó la atención que normalmente a esa hora suelen hablar con el portero, pero en esa ocasión no salió para saludarles. Entonces, los oficiales optaron por dar una vuelta por la zona donde está la báscula.

En ese momento, los asaltantes fueron alertados por un campana que estaba escondido entre los yuyales que están frente a la estación de servicio, algo que la Policía pudo confirmar en las primeras horas de hoy, luego de inspeccionar el lugar.

Al momento que los oficiales confirmaron sus sospechas, se solicitó apoyo, pero al llegar, tanto el móvil 122 como el móvil 57 tuvieron problemas en las cubiertas , causados por clavos miguelito arrojado por los supuestos autores en la huida.