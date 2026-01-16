Asaltaron en Yegros y huyeron a Ciudad del Este: un detenido y parte del botín recuperado tras allanamientos

Los operativos estuvieron encabezados por el fiscal coadyuvante Luis Fernando Escobar, con agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná y Caazapá.

Lea más: Video capta asalto y robo de motocicleta en Luque

El primer allanamiento, ejecutado esta mañana en el barrio Remansito de Ciudad del Este, permitió la incautación de 6.300 dólares, aunque en el lugar no fue localizada la persona buscada.

Posteriormente, en el segundo procedimiento, los intervinientes aprehendieron a Diego Ramón Verón Espínola, quien sería uno de los autores del asalto. De su poder se incautaron G. 34.700.000 en efectivo, además de guantes, una caja fuerte y otras evidencias que guardarían relación con el asalto investigado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comisario principal Marcos Velázquez explicó que las evidencias incautadas en las viviendas allanadas serían parte del botín sustraído durante el violento atraco perpetrado el pasado 10 de enero, en el barrio Caacupé de la ciudad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa madrugada, cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en la vivienda de Luis Alfredo Pigisch Stollmaier (60), propietario de un supermercado. Allí redujeron al dueño de casa y a Osmer Luis Pigisch Stern (40).

Luego se dirigieron al segundo piso, donde redujeron a los ocupantes y sustrajeron aproximadamente 68 millones de guaraníes, 7.000 dólares, un revólver calibre 38, un celular, además de llaves de vehículos y otros objetos personales.

Lea también: Hallan incinerado automóvil presuntamente utilizado en intento de robo a Hilagro

Una vez consumado el asalto, huyeron en un automóvil Toyota Ractis, color plateado, sin chapa. Mediante tareas de inteligencia y seguimiento del vehículo utilizado, los investigadores lograron llegar a Ciudad del Este.