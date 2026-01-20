Renuncia jefe de Oncología del Hospital Regional de CDE que luchaba contra la precariedad en el servicio público

Samudio, quien fue el primer jefe del servicio de oncología en el sector público del Alto Paraná, deja el cargo tras haber construido prácticamente desde cero el área oncológica del Hospital Regional. En su reemplazo asumió la doctora Sandra Cardozo, profesional que trabajó muy de cerca con el jefe saliente.

El médico dijo que el trabajo en el sector público fue “sumamente demandante”, debido a la lentitud en la ejecución de proyectos, la falta de recursos, insumos y personal especializado. Pese a ello, destacó que se lograron avances importantes en una zona, donde muchos pacientes con cáncer ni siquiera llegaban a conocer su diagnóstico y, en muchos casos, morían sin recibir tratamiento.

Antes de la habilitación del servicio oncológico en el Hospital Regional, los pacientes debían trasladarse hasta el Instituto Nacional del Cáncer. “Eso era un golpe muy fuerte. Muchos podían sostener uno o dos meses, pero luego abandonaban el tratamiento”, explicó.

Samudio era conocido por sus reclamos para exigir medicamentos, insumos y mejores condiciones. Incluso acompañó a los propios pacientes en varias actividades para recaudar fondos destinados a mejoras en el servicio.

Uno de los episodios más recientes de sus reclamos fue en octubre del año pasado, cuando denunció públicamente que el equipo de tomografía del hospital se encontraba fuera de funcionamiento. Tras esas declaraciones, según publicó en sus redes sociales, recibió “recomendaciones” de colegas para no seguir hablando con la prensa.

Pese a las dificultades, Samudio aseguró que nunca pensó en desistir. “Mi intención siempre fue demostrar que, aun con limitaciones, se puede hacer bien el trabajo y brindar una atención de calidad”.

Su mayor sueño, confesó, sigue siendo la creación de un centro especializado de oncología en Alto Paraná, donde los pacientes puedan acceder al diagnóstico y tratamiento integral en un solo lugar. “Ojalá que algún día se concrete y que quienes continúan tengan el apoyo de los pacientes y las autoridades”, concluyó.