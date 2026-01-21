Receita Federal de Brasil incauta casi 370 kilos de marihuana en el Puente de la Amistad

El primer procedimiento fue realizado en la noche del martes, cuando los fiscalizadores retuvieron un automóvil con chapa paraguaya. Al inspeccionarlo, encontraron 130 kilos de droga y 2,1 kilos de hachís escondidos en compartimentos ocultos dentro de un asiento. El conductor, de nacionalidad argentina, fue detenido.

El segundo operativo tuvo lugar en la mañana de este miércoles, cuando funcionarios de la Receita Federal detectaron 238 kilos de droga en un doble fondo de un vehículo con chapa paraguaya. Durante el procedimiento, detuvieron a un paraguayo, pero su acompañante logró escapar hacia Paraguay.

Tanto el vehículo como la droga fueron incautados y quedaron a disposición de la Policía Federal brasileña.

La Receita Federal mencionó que estos operativos se enmarcan dentro de una estrategia de vigilancia en la zona fronteriza con Paraguay, considerada uno de los principales puntos de ingreso de drogas y otras actividades vinculadas al crimen organizado.