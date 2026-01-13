Luque: incautan cocaína, crack y marihuana en operativo contra el microtráfico

Una vivienda fue allanada el martes en la compañía Mora Cué, de la ciudad de Luque, y derivó en la detención de un hombre con antecedentes por microtráfico y la incautación de importantes cantidades de drogas, municiones y evidencias que confirmarían la existencia de un punto de venta de estupefacientes.

El procedimiento fue encabezado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, bajo orden judicial y con intervención del fiscal Marco Amarilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Durante la inspección de los intervinientes hallaron 195,3 gramos de supuesto clorhidrato de cocaína, que una vez fraccionados equivaldrían a 978 dosis, además de 11,3 gramos de cocaína tipo crack, correspondientes a unas 124 dosis. También fueron incautados 275 gramos de marihuana, distribuidos en 27 porciones medianas, listas para su comercialización.

Evidencias que confirman la venta de drogas

Según explicó el oficial César Cáceres, las evidencias recolectadas permiten concluir que el lugar funcionaba como una boca de expendio de drogas. En el sitio se incautaron una balanza digital de precisión, seis teléfonos celulares y dinero en efectivo de baja denominación, características típicas del microtráfico.

A esto se suma el hallazgo de municiones sin percutir: 22 cartuchos calibre .22, seis cartuchos calibre .38 y cinco cartuchos calibre .32.

Detenido con antecedentes por narcotráfico

El detenido fue identificado como Pedro Riveros, paraguayo, de 43 años, domiciliado en el lugar del allanamiento. De acuerdo con la Policía, el hombre cuenta con medidas sustitutivas a la prisión por violación de la Ley N.º 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de drogas, por lo que se trata de un caso de reincidencia.

Riveros permanece recluido en una dependencia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público.