ABC en el Este
22 de enero de 2026 - 06:40

Pronostican días calurosos e inestabilidad en Ciudad del Este

Desde este jueves se registrarían lluvias en el este del país.Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología anuncia un ambiente cálido a caluroso para Ciudad del Este durante los próximos días, con temperaturas elevadas, nubosidad variable y probabilidad de chaparrones.

Por ABC Color

Para este jueves, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y chaparrones en forma dispersa. La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C.

Para mañana, viernes, continuará el tiempo cálido a caluroso, con mínima de 20°C y máxima de 32°C. Los vientos soplarán inicialmente del noreste, luego variables, y se mantendrá la nubosidad en gran parte del día.

En tanto, el sábado se presentará con características similares, pero con un leve aumento de la temperatura máxima, que llegará a los 33°C. También se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste rotando a variables y chaparrones.