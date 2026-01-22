Pronostican días calurosos e inestabilidad en Ciudad del Este

Para este jueves, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y chaparrones en forma dispersa. La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C.

Para mañana, viernes, continuará el tiempo cálido a caluroso, con mínima de 20°C y máxima de 32°C. Los vientos soplarán inicialmente del noreste, luego variables, y se mantendrá la nubosidad en gran parte del día.

En tanto, el sábado se presentará con características similares, pero con un leve aumento de la temperatura máxima, que llegará a los 33°C. También se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste rotando a variables y chaparrones.