Bebé indígena desaparece en pleno microcentro de Ciudad del Este mientras su madre dormía

El caso salió a luz luego de una denuncia ciudadana sobre la presencia de un bebé indígena con su madre, quien presuntamente es adicta y no reaccionaba cuando intentaban despertarla.

La situación preocupó a los transeúntes, ya que ambos se encontraban a un costado de la avenida Monseñor Rodríguez, a metros de la rotonda Oasis, en pleno microcentro de Ciudad del Este.

Según explicó Graciela Sánchez, directora de Codeni, al llegar al lugar encontraron a la madre, pero no al bebé. Comerciantes de la zona aseguraron a los funcionarios municipales que la criatura habría sido llevada por una tía, aunque la información aún no fue confirmada.

“Nos informaron que la tía, quien supuestamente estaría acampada en el exaeropuerto Alejo García, se habría llevado a la criatura. Estamos realizando recorridos con la madre para buscarla. También informamos a la Defensoría de la Niñez”, mencionó Sánchez.

La directora confirmó que el caso será denunciado ante el Ministerio Público por presunta violación del deber de cuidado. “Una vez que se localice al niño, no podrá permanecer a cargo de su madre. Se solicitarán medidas de protección y su traslado a un lugar de refugio”, adelantó.

Sánchez mencionó que la búsqueda continúa esta tarde con recorridos por la zona céntrica y en el exaeropuerto, con el objetivo de encontrar al bebé lo antes posible.

Para brindar información que ayude a la localización, la Codeni habilitó el número de contacto 0991 600 482.

Indígenas de diferentes comunidades se encuentran en situación de mendicidad en Alto Paraná, sin ninguna acción del Instituto Paraguayo del Indígena, pese a los reiterados pedidos de las municipalidades.