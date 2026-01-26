Controles en Ciudad del Este dejan 175 motocicletas incautadas por diferentes irregularidades

Los controles fueron realizados en distintos sectores de la ciudad, principalmente donde se habían registrado quejas por ruidos excesivos por la aglomeración de motocicletas que tienen escapes roncadores.

El grupo de control contó con la participación de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), comisarías locales, la Unidad Motorizada, el Grupo Lince y el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

El primer procedimiento, efectuado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en la avenida San José del barrio San Isidro y el acceso a la calle 2000 en el barrio Ciudad Nueva, se incautaron 97 motocicletas, que fueron trasladadas al Corralón Municipal.

Posteriormente, durante la tarde del domingo, se desarrolló un segundo control en el barrio Remansito, donde fueron retenidas otras 78 motocicletas, en respuesta a los reclamos de los vecinos.

En ambas intervenciones, los agentes detectaron diversas irregularidades como la carencia de licencia de conducir, falta de habilitación de los vehículos y transgresión a normas básicas de seguridad vial.

Los controles tienen como objetivo prevenir la polución sonora causada por la aglomeración de motocicletas con “roncadores”, el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y constantes disturbios.