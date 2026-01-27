Brasileño prófugo y con identidad falsa fue detenido tras ser denunciado por violencia familiar

Según el informe policial, la mujer de 27 años había radicado una denuncia formal el pasado 21 de enero, señalando que es víctima de violencia familiar por parte de su cónyuge, Aysllan Alves Guimarães(37).

Pese a la denuncia, el hombre continuaba rondando por el lugar, por lo que la mujer dio aviso a los agentes policiales. La víctima manifestó que el hombre tenía intenciones de ingresar a su vivienda y agredirla.

Durante la inspección, el detenido presentó una licencia de conducir y documentos de identidad apócrifos, a nombre de Francimar Rufino de Souza.

Posteriormente, se convocó a agentes del Comando Tripartito de la Policía Nacional, quienes confirmaron la verdadera identidad del aprehendido y constataron que cuenta con un mandato de prisión por hurto en São Paulo, además de un proceso abierto por desacato en el estado de Paraná, Brasil.