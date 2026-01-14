San Lorenzo: cae en estafador condenado que estuvo prófugo casi 10 años

Tras un trabajo de inteligencia y vigilancia que se venía desarrollando desde el año pasado, agentes del Departamento Especializado Contra Hechos Punibles Financieros lograron la detención de un hombre condenado por estafa y producción de documentos no auténticos, quien se encontraba prófugo de la Justicia desde hace casi diez años.

El procedimiento se realizó este martes 14 de enero de 2026, alrededor de las 11:50, en la vía pública del barrio Santo Tomás de la ciudad de San Lorenzo.

Búsqueda de una década

El jefe de Delitos Económicos, comisario Julio Ramírez, explicó que el detenido era requerido por la Justicia desde 2016 y contaba con una condena firme pendiente de cumplimiento, además de múltiples causas penales abiertas por hechos vinculados a estafa, producción de documentos no auténticos y otros delitos de índole financiera.

“Era una persona buscada hace diez años. Luego de un arduo trabajo de sigilo, finalmente pudimos dar con él y ponerlo a disposición de la Justicia”, señaló el comisario.

Múltiples órdenes de captura

De acuerdo con el informe policial, el hombre registra numerosas órdenes de captura vigentes emanadas de distintos juzgados de ejecución penal y tribunales de sentencia, relacionadas con causas abiertas desde 2008 en adelante.

Durante la intervención, los agentes verificaron su identidad y realizaron el cotejo correspondiente en el Sistema Policial Quantum Integrado, confirmando que el mismo cuenta con sentencia definitiva de condena, además de encontrarse en situación de rebeldía en varios procesos judiciales.

Traslado y reclusión

Tras su aprehensión, el detenido fue derivado al Hospital General Barrio Obrero para la inspección médica de rigor y finalmente trasladado al Departamento Judicial de la Policía Nacional, donde permanece recluido.

Según indicó el comisario Ramírez, ya existe una orden de guardar reclusión en una penitenciaría, conforme a lo dispuesto por el servicio de inteligencia del Ministerio de Justicia.