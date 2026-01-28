Cae paraguayo que transportaba casi 270 kilos de marihuana en doble fondo de camioneta

Durante un control de rutina, los agentes retuvieron para un control de rutina una camioneta con chapa paraguaya que cruzaba el puente desde la capital de Alto Paraná.

El conductor, un paraguayo de 38 años que viajaba solo, fue abordado por los funcionarios. Al percatarse que se haría una inspección exhaustiva, intentó huir de vuelta a Paraguay, pero fue perseguido y detenido por un agente federal.

Con la colaboración del Cuerpo de Bomberos Militar, los agentes brasileños abrieron el doble fondo utilizando equipos hidráulicos, lo que permitió incautar 269,5 kilogramos de marihuana prensada.

El detenido fue trasladado con el vehículo y la droga a la base de la Policía Federal, para ser puesto a disposición de la justicia.

Las autoridades informaron que el hombre, cuya identidad no fue revelada, será procesado por tráfico internacional de estupefacientes, hecho punible que contempla penas de 5 a 15 años de prisión.