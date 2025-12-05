Cárcel para los cinco detenidos con la carga récord de 88 toneladas de marihuana

La orden de encarcelamiento en el marco de la operación Umbral fue emitida esta tarde por el juez de Crimen Organizado de la capital, Osmar David Legal Troche, aunque por pedido de los fiscales de Saltos del Guairá, Abelino Bareiro Aguirre (titular), Juan Ramón Benegas Rivas (coadyuvante) y Sonia Raquel Benítez Rojas (coadyuvante).

La resolución afecta a Andrés Medina Brítez, de 34 años, y Mauro Zarza Suárez, de 20 años, quienes serían fusileros de la banda de narcos y que fueron imputados por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y detentación ilegal de armas de fuego.

También Arnaldo Andrés Giménez Barreto, de 25 años; quien habría sido uno de los choferes de la caravana de traficantes y que fue procesado por tráfico internacional de drogas y asociación criminal.

Otros que deberán ir a prisión son Héctor Valentín Martínez Marín, de 30 años, e Idalina Samaniego Bernal, de 24 años, quienes habrían intentado rescatar del lugar del tiroteo a Andrés Medina Brítez y que fueron imputados por asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal.

Los cuatro varones tienen que ser recluidos en la cárcel de Tacumbú de Asunción y la mujer en el penal Comple de Emboscada.

Los jefe de la banda

El fiscal de Narcotráfico de Saltos del Guairá, Abelino Aguirre, dijo ayer que efectivamente maneja la información de que los jefes de esta banda serían el policía retirado Benicio Silva, de 41 años, alias Silva Hu, y un tal Carlos Miguel González Aguilera, de 29 años, alias Carlitos, pero que los investigadores aún no le entregaron un documento oficial al respecto, por lo que aún no se pudo ordenar la captura de ambos.

La operación Umbral se ejecutó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles últimos y estuvo a cargo de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

La caravana de narcotraficantes estaba conformada por 3 camiones, 14 camionetas y 2 automóviles, todos repletos de marihuana.

El convoy fue interceptado en el kilómetro 2 de Saltos del Guairá, donde se desató un enfrentamiento en el que murió uno de los “comandos” de la banda de traficantes, Sergio Daniel González Aguilera, de 25 años, quien era hermano menor del ahora sospechoso Carlitos González.