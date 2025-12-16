Chopalé, el asaltante más buscado, habría ordenado atentado en Ciudad del Este

El intento de sicariato trascendió este martes, aunque en realidad ocurrió el domingo de noche en el sector 2 del barrio San Rafael de Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná.

La víctima fue Miguel Ángel Cáceres Ramírez, de 32 años, quien acusó dos tiros en el pecho al ser atacado por dos sicarios que entraron encapuchados a su casa y que abrieron fuego sin mediar palabras.

El herido sigue internado y aparentemente ya está fuera de peligro, según los datos obtenidos.

Inmediatamente después de ser liberado sufrió atentado

El atentado contra Miguel Ángel Cáceres Ramírez se produjo casi inmediatamente después de que recuperara su libertad, tras ser detenido el viernes de mañana en la serie de allanamientos efectuados por la Policía en el mismo barrio San Rafael.

Esas intervenciones fueron con el objetivo de capturar al ahora asaltante más buscado de nuestro país, Blas Pablo Melgarejo Benítez, de 33 años, alias Chopalé, quien a su vez quedó con dicho “título” luego de la muerte de Mauricio Paniagua Medina, de 46 años, alias Mauri, ocurrida en un enfrentamiento contra la Policía el 10 de diciembre pasado en el municipio de Itakyry, también correspondiente al departamento de Alto Paraná.

Chopalé, sin embargo, cuando llegó la Policía escapó por la parte de atrás de su casa, según se ve en un video de circuito cerrado.

En la vivienda de Chopalé se encontró una cédula a nombre de Lorenzo Netto Ríos, pero que tenía adherida su foto.

Los allanamientos del viernes último que se hicieron en busca de Chopalé derivaron en la detención de 11 supuestos integrantes de su banda, encabezados justamente por el ahora herido Miguel Ángel Cáceres Ramírez, de 32 años, así como Wilson Orlando Sánchez Cuba, de 32 años; Freddy Javier Román Acosta, de 27 años; Rodrigo Javier González López, de 22 años; Lucas Gustavo Salinas Fernández, de 22 años; Ángel Rafael Medina Zaracho, de 20 años; Aldo Ezequiel Franco Hidalgo, de 24 años; Nicolás Manuel López Muñoz, de 18 años; Jaime Daniel Imbachi Esteche, de 19 años, y dos menores de edad.

De este grupo, coincidentemente, el ahora baleado Miguel Ángel Cáceres Ramírez es el único que recuperó su libertad.

Probablemente, Chopalé entonces cree que fue él quien colaboró con los investigadores para la realización de los allanamientos, según reconocieron agentes de la Dirección de Policía de Alto Paraná que intervinieron en el caso del atentado.