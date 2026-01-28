Detienen a seminarista por presunto abuso sexual y pornografía infantil

Se trata del brasileño Antonio Paredes Silva Junior, quien habría estado el fin de semana pasado en el este del país cuando se encontraba en un periodo de vacaciones en el seminario, según informó el subcomisario José Rolón.

Según la investigación, el hombre habría aprovechado un momento en el que se encontraba a solas con un niño para mostrarle un video en el que supuestamente se lo observa sometiendo sexualmente a otro menor. Posteriormente, le habría manifestado su intención de replicar el hecho con él.

“La denuncia fue presentada por el padre del niño en Ciudad del Este. A partir de ahí se inició la tarea investigativa desde esta zona del país, lo que permitió localizar al sospechoso en la ciudad de Alberdi, donde se lo detuvo”, explicó el subcomisario Rolón.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un aparato celular, marca Infinix Note 40, modelo X6853, y una notebook, marca HP, que serán sometidos a peritajes para tratar de obtener más evidencias.

El detenido fue trasladado al calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde quedó a disposición de la agente fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N.º 1 de Ciudad del Este.