Extorsión policial: suboficiales fueron imputados por tres hechos punibles

Los presuntos polibandis investigados son: el suboficial mayor Luis Francisco Cuellar, suboficial mayor Silvio Bogado Acuña, suboficial inspector Mauro Mendieta Campuzano y el recién egresado suboficial ayudante Derlis César Báez Benítez.

Según explicó Coronel, la hipótesis del Ministerio Público se sustenta principalmente en las declaraciones de las víctimas y en diversas diligencias realizadas tras la denuncia. Uno de los elementos es el libro de novedades de la Subcomisaría 47ª de Raúl Peña, donde las víctimas habrían sido retenidas más de 15 horas, pero no se registró el procedimiento policial.

Coronel aclaró que ayer —durante la inspección del vehículo de las víctimas— los agentes del Departamento de Criminalística hallaron una sustancia blanquecina, que posteriormente dio resultado positivo a cocaína. Al respecto, explicó que las víctimas ya habían adelantado en la denuncia que dicha sustancia habría sido “plantada” por los intervinientes para iniciar la extorsión.

De acuerdo con la denuncia, los policías habrían exigido inicialmente 10.000 dólares a cambio de dejarlos libres, monto que luego bajaron a 20 mil reales. La fiscal aclaró que, por el momento, la investigación se mantiene en reserva para no afectar diligencias pendientes.

Los cuatro suboficiales investigados fueron trasladados ayer al Ministerio Público, pero se abstuvieron de declarar. Asimismo, el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional se encuentra recabando datos para el proceso interno y colaborar con la investigación penal.

Antecedentes del caso

Una de las víctimas, Jefferson Metheus Ferreira Barbosa Santiago, relató que retornaba de Brasil con su novia, Paola Beatriz López, y su amigo, Joaquim Itacarambi Neto, rumbo a Carmen del Paraná, Itapúa, a bordo de un vehículo alquilado.

Según su testimonio, fueron privados de su libertad en la Subcomisaría 47ª de la colonia Jerusalén, distrito de Raúl Peña, donde los uniformados le habrían intentado incriminar por posesión de cocaína. “Nos decían que íbamos a pasar de cinco a diez años presos por tráfico de drogas”, manifestó.

El brasileño también mencionó ayer que en otro puesto de control sobre la ruta PY06 le habrían exigido G. 1.150.000 para continuar su viaje. Inicialmente, se mencionó que sería en otro puesto policial, pero luego aclararon que sería en un puesto de control de la Patrulla Caminera.