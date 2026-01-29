Productores financian estudio de factibilidad para ruta de 87 kilómetros

Según explicó Robson Affonso, representante de la Asociación de Productores Agrícolas de San Francisco de Alto Paraná (APASF), los propios agricultores costearán el proyecto, con el objetivo de acelerar los plazos y destrabar el proyecto.

El trabajo técnico que estará a cargo de la empresa Vicicon se iniciará el próximo lunes y se extendería por 180 días. Se realizaron estudios topográficos, geotécnicos y de tránsito, conforme a los requisitos establecidos por el MOPC.

Durante una reunión mantenida el año pasado con los productores, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se había comprometido a gestionar el financiamiento para la ejecución de la obra, una vez concluido el estudio técnico que será elaborado por la empresa contratada.

En cuanto al costo del estudio, Affonso indicó que el 99 % de los productores y empresas de la zona manifestó su acuerdo en colaborar con el financiamiento, cuya inversión estimada podría alcanzar hasta G. 2.000 millones, con una variación de entre el 20 % y 30 %.

Una vez concluido, el estudio será presentado en el MOPC, para solicitar que se inicie el proceso licitatorio. La expectativa es que las obras de la pavimentación comiencen en el año 2027.

El tramo permitirá la conexión entre las rutas PY03, PY07 y PY21, esta última actualmente en proceso de construcción y que enlazará con Puerto Indio (Mbaracayú), en la frontera con Brasil.

Buscan que el corredor genere condiciones para impulsar el desarrollo de la zona, ya que facilitará la salida de productos agrícolas y permitirá atraer nuevas inversiones.

Actualmente, la falta de un camino de todo tiempo mantiene relegadas a las comunidades y afecta directamente a la educación y la salud, considerando que en días de lluvia estudiantes y docentes no pueden llegar a escuelas y universidades, mientras que el personal de salud enfrenta dificultades para acceder a los puestos sanitarios.