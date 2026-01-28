MOPC defiende desvío del 20% del presupuesto de la Ruta de la Banana hacia J. Eulogio Estigarribia

Los manifestantes se movilizaron ayer en el área de obras exigiendo que el total de los recursos —que ascienden a G. 182.244.783.707— sea ejecutado exclusivamente en los distritos donde se construye la ruta principal.

La Ruta de la Banana tendrá una extensión total de 41,6 kilómetros y está dividida en dos lotes. El primero es de 21 kilómetros, que inicia desde el casco urbano de Raúl A. Oviedo hasta esta localidad. El costo será de G. 85.622.717.290 y está a cargo de la empresa Proel Ingeniería, de Augusto Ortellado Narváez. El segundo lote es de 20,6 kilómetros restantes hasta esta localidad, adjudicado a Tecnología del Sur S.A.E., representado por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández y Marcelo Piñeiro Flecha, con una adjudicación total de G. 96.622.066.417.

Ambos lotes forman parte del llamado a licitación N° 454970, Llamado MOPC N° 123/2024, Licitación Pública Nacional para Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en los Departamentos de Caaguazú y Paraguarí – Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria.

La titular del MOPC, Claudia Centurión, explicó que el 20% destinado a J. Eulogio Estigarribia forma parte de la conexión estratégica de la Ruta de la Banana, con el objetivo de garantizar una salida más eficiente del producto hacia los mercados nacionales e internacionales. Sostuvo que estas obras complementarias permitirán mejorar la logística de transporte y fortalecer la cadena de comercialización.

Finalmente, la ministra afirmó que la Ruta de la Banana es una de las obras más importantes del departamento de Caaguazú, con un retorno económico estimado superior al 45%, por lo que calificó la inversión como clave para impulsar el desarrollo productivo de toda la región. Añadió que el componente del 20% de inversión complementaria aumentará significativamente la eficiencia de comercialización de la banana paraguaya tanto a nivel nacional como internacional.

Es importante mencionar que en el distrito de Tembiaporã se cuenta con 46 empaquetadoras y que en el año 2024 se exportaron bananas por un valor de US$ 32.000.000. En el año 2025 se registraron algunos efectos climáticos que afectaron la producción y, por esa razón, la exportación se redujo a US$ 25.000.000, pero se estima que este año se vuelva a tener un repunte importante en la producción.

La Ruta de la Banana será crucial para los productores de la zona, en vista de que el distrito prácticamente se encuentra rodeado por el imponente lago Yguazú y los productos se deben pasar en balsas para llegar a la Ruta PY02. Esa situación generaba importantes retrasos, en vista de que las balsas solo operan en horas del día.

Con la Ruta de la Banana, el tráfico sería las 24 horas de cada jornada, situación que mejoraría las condiciones de vida de unas 2.500 familias que se dedican al rubro bananero.