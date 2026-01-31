Tres personas que iban en una moto mueren en un fuerte choque en la ruta PY02

Las víctimas fatales están identificadas como Manuel Florentín (33), Javier Ygnacio Alonso Rodríguez (30), y una tercera persona de sexo masculino, cuya identidad aún se desconoce, ya que no portaba documentos al momento del hecho. Los tres se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Lea más: Accidente en avenida Eusebio Ayala deja una mujer herida

El automóvil involucrado es de la marca Toyota Wish, color negro, año 2010, que era guiado por Leandro Luiz Nicolao (51), de nacionalidad brasileña.

Según el informe policial, agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú acudieron al lugar tras una llamada al sistema de emergencias 911 y encontraron el automóvil con severos daños materiales y a las tres víctimas fatales en el desagüe pluvial que divide ambas calzadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Falta de iluminación

El conductor del automóvil manifestó que se dirigía a su lugar de trabajo y que no logró visualizar a la motocicleta debido la falta de iluminación pública y que, aparentemente, el biciclo no contaba con las luces reglamentarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Fue un accidente que nadie quería. No vi nada, solo sentí el impacto. En esa bajada está completamente oscuro; iba a mi trabajo y el accidente ocurrió a unos 500 metros antes de llegar”, lamentó.

Lea también: Video muestra el momento del triple choque que dejó dos muertos en Villeta

El procedimiento estuvo acompañado por personal del Departamento de Criminalística, el fiscal de turno Gabriel Segovia y el médico forense.