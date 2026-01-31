Accidente en avenida Eusebio Ayala deja una mujer herida

Agentes policiales intervinientes detallaron que a las 7:00 fueron alertados de un accidente de tránsito ocurrido en Eusebio Ayala y Kubitschek. Se vio involucrado un Toyota Vitz de color rojo, que iba con dirección a San Lorenzo.

Según los testigos, la conductora repentinamente perdió el control de su vehículo e impactó contra el paseo central. No hubo ningún otro vehículo ni peatón involucrado. Dentro del móvil iban dos personas cuyas identidades aún no fueron confirmadas por la Policía.

El acompañante salió ileso y la conductora tuvo que ser rescatada por bomberos voluntarios para luego ser trasladada hasta el Hospital del Trauma. Cuando se encuentre fuera de peligro, la mujer será sometida al alcotest, detalló el periodista de ABC TV, Diego Díaz.