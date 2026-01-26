Video muestra el momento del triple choque que dejó dos muertos en Villeta

Dos personas perdieron la vida en un triple choque de vehículos registrado sobre la Ruta Departamental 070, en el tramo que conecta las ciudades de Villeta e Ypané.

Ambas víctimas se desplazaban en el mismo automóvil y fallecieron de manera instantánea a raíz del impacto.

El primer vehículo involucrado fue un Toyota Platz, de color gris, en el que se desplazaban dos hombres. A consecuencia del violento choque, ambos ocupantes fallecieron en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Félix Luciano Benítez (43) y Sabino Benítez Benítez (60).

Camión y tercer vehículo involucrados

El segundo rodado implicado fue un camión, conducido por Diego Isaac Talavera (36). El vehículo de gran porte llevaba acoplado un semirremolque.

En tanto, el tercer vehículo involucrado fue un Toyota Ractis, guiado por Vicente Eliodoro Villasanti (34).

Accidente quedó registrado en video

Según las imágenes de circuito cerrado que fueron difundidas, el camión circulaba por la ruta cuando el automóvil en el que viajaban las víctimas apareció en el mismo carril e impactó de manera frontal contra el vehículo de gran porte, para luego terminar colisionando con el tercer rodado.

De acuerdo con el informe preliminar de la Comisaría 14ª Central, el siniestro vial se produjo alrededor de las 19:50 del sábado, frente a una estación de servicios ubicada en la ciudad de Villeta.