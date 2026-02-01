Este domingo, Ciudad del Este festeja su 69º aniversario con EcoFest

Entre los artistas principales se destacan la banda argentina Los Auténticos Decadentes, el grupo mexicano Los Bybys, con grupos nacionales como Kchiporros, Salamandra, Flou y Talento de Barrio. La grilla se completa con Los Bybys, Mily Brítez, Cumbre Bohemia, Funk’chula, Guillerme Silva, Negão Chandon, y los DJ Ozsa y Barreto.

Lea más: Estos son los artistas que se presentarán por el aniversario de CDE y festividad de San Blas

Desde la municipalidad informaron que, aunque el festival contará con respaldo institucional, la organización y el financiamiento estarán a cargo del sector privado, a través de la empresa MS Producciones, que asumió la responsabilidad del evento.

Según se explicó, situaciones ocurridas en 2025, como una intervención y administración interina, limitaron la capacidad presupuestaria municipal, por lo que la realización del festival no implicará gastos para las arcas de la comuna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Ciudad del Este inicia festejos por su aniversario y por San Blas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El EcoFest 2026 mantendrá además su enfoque ambiental, con ecoguardianes encargados de la recolección y clasificación de residuos y acciones de concienciación durante toda la jornada. Asimismo, se habilitará un espacio adaptado para personas con discapacidad, ubicado cerca del escenario principal.