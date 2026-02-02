Tras 23 años, cae hombre que habría asesinado a suboficial de la Policía

Se trata de Hermes Aurelio Ferreira López (48), quien contaba con orden de captura vigente firmada por la actuaria judicial Liliana Yung, del Juzgado Penal de Garantías de Encarnación, por el homicidio del agente policial.

Lea más: Canindeyú: señalan a candidato colorado a intendente por asesinato en ronda de truco

El allanamiento fue encabezado por el agente fiscal Osvaldo Zaracho, de la Unidad Penal N° 10 de Ciudad del Este, con anuencia del juez Penal de Garantías Amílcar Marecos.

Según datos, los agentes obtuvieron la información precisa del paradero del supuesto asesino, por lo que solicitaron el allanamiento de su vivienda. Durante el procedimiento, el hombre fue localizado en una de las habitaciones, por lo que procedieron a su captura. Posteriormente, fue trasladado a la sede del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Cerro Porteño: En operativo contra microtráfico, cayó líder de barrabrava condenado por homicidio

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los antecedentes del caso refieren que Ferreira López habría asesinado al suboficial segundo Guido Antonio Morais Petry, quien tenía 28 años al momento del hecho. El crimen ocurrió el 13 de octubre de 2002, en el distrito de Yatytay, departamento de Itapúa.