Cerro Porteño: En operativo contra microtráfico, cayó líder de barrabrava condenado por homicidio

El operativo contra el microtráfico fue realizado ayer por la tarde en una vivienda en el barrio Pa’i Ñu, de Ñemby. En el procedimiento fueron incautadas dosis de supuesta cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Fueron detenidas dos personas. Uno de ellos fue identificado como Guillermo Adolfo Alonso Caballero, alias “Chinchin”, de 40 años, quien contaría con antecedentes por infracción a la Ley 1340/88 y por homicidio, y a quien los investigadores señalan como presunto líder de una facción de la barrabrava de Cerro Porteño.

Según antecedentes, Alonso Caballero fue condenado en el 2017 a 13 años de cárcel por el asesinato de un hincha del Club Olimpia, ocurrido en el 2013. Se desconoce por qué salió en libertad antes del 2030.

El otro aprehendido es Miguel Ángel Duarte Damaseno, de 22 años, oriundo de San Lorenzo.

Durante el procedimiento se incautaron un total de 131,9 gramos de supuesto clorhidrato de cocaína, distribuidos en varias porciones y dosis: 62 gramos en una porción, 10,9 gramos en cuatro dosis y 59 gramos en tres porciones. Además, los agentes encontraron tres balanzas de precisión, un aparato celular y dinero en efectivo de diferentes denominaciones que totaliza 1.004.000 guaraníes.

Los investigadores presumen que la vivienda funcionaba como punto de distribución de drogas al menudeo en la zona. Tanto los detenidos como las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público, que proseguirá con las diligencias en el marco de la investigación por presunto microtráfico de drogas.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas, Departamento de Investigación Zona 1, con apoyo de personal de Fuerzas Especiales. El agente fiscal a cargo es Arnaldo Veniálgo, de la unidad de lucha contra el Narcotráfico.