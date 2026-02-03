Falsos policías reducen a guardias, pero huyen tras percatarse que se equivocaron de objetivo

El asalto ocurrió a las 0:15, frente al Comercial Jorge, ubicado sobre la calle Choferes del Chaco casi Leonardo Britos, en el Mercado Municipal de Abasto de esta ciudad.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 3ª, entre cuatro a cinco personas encapuchadas, con vestimentas camufladas y armas de fuego, llegaron al lugar a bordo de un automóvil Toyota, modelo Vitz o Wish, de color gris, además de una motocicleta tipo enduro.

Los asaltantes se hicieron pasar por agentes policiales para reducir a los guardias de seguridad privada, identificados como Tomás Jara González (57) y José Vidal Rojas (52), ambos empleados de la empresa El Vigilante Paraguay.

Posteriormente, los delincuentes comenzaron a forzar los candados de la puerta metálica del local comercial. En ese interín, uno de ellos recibió una llamada telefónica, y al cortar la comunicación, aseguró que se habían equivocado de lugar, por lo que decidieron retirarse inmediatamente, sin ingresar al comercio.

Los bandidos se apoderaron de una escopeta calibre 12 y dos teléfonos celulares, pertenecientes a los guardias de seguridad.

Agentes de la Comisaría 3ª, con apoyo del Departamento de Investigaciones y del Departamento de Criminalística, se constituyeron en el lugar para iniciar las pesquisas. Como evidencias incautaron un mazo con mango de madera, un corta hierro, tres candados violentados y una mochila de color verde mate.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Gabriel Segovia Villasanti, quien dispuso las diligencias correspondientes. El caso se investiga como tentativa de robo agravado, además de la sustracción de armas y objetos pertenecientes al personal de seguridad.