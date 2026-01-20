Video: fármacos para adelgazar, el nuevo blanco de robos en Ciudad del Este

El caso más reciente de robo de medicamentos GLP-1 (semaglutida y tirzepatida) se registró en la madrugada de este martes, a las 02:30 aproximadamente, en la sucursal de la cadena de farmacias Punto Farma, ubicada sobre la avenida Amambay del barrio Santa Ana.

De acuerdo al informe del Puesto Policial Nº 11, dos personas llegaron en motocicleta y, tras romper con un martillo la puerta de vidrio templado de acceso, ingresaron rápidamente al local para apoderarse de medicamentos para adelgazar, que se encontraban en la heladera.

El suboficial superior Osvaldo Ortega explicó que el hecho fue alertado por guardias de una empresa de seguridad a través de una llamada en la oficina de guardia.

Al llegar al sitio, encontraron a la encargada del local, Dahiana Raquel Montania Ojeda (27 años), quien confirmó el hurto de medicamentos.

Si bien inicialmente se reportó el hurto de cuatro cajas, los responsables del local harán un inventario para determinar con precisión la cantidad y el valor de lo hurtado.

“Solamente se llevaron el medicamento; se nota claramente que buscaban ese producto en particular”, mencionó el agente policial.

Los agentes policiales investigan si este hecho guarda relación con otros robos similares ocurridos en las últimas semanas en distintos locales farmacéuticos de la zona.

Otros casos similares

La semana pasada, tres hombres y una mujer irrumpieron en un local de la cadena Farmacenter, ubicado sobre la avenida Capitán del Puerto, en el Área 4 de Ciudad del Este, y se alzaron con 500 cajas de una marca de tirzepatida, uno de los fármacos más buscados para la pérdida de peso.

En otro atraco, ocurrido en perjuicio de la farmacia Abecan Pharma, situada en el barrio Santa Ana, los delincuentes robaron 120 cajas del mismo medicamento, además de la recaudación del día y el teléfono celular de la encargada.

También la semana pasada, un grupo comando irrumpió en la vivienda del dirigente social Arturo Páez, quien se dedica a la distribución de este fármaco.

Sin embargo, los atacantes se retiraron con las manos vacías, ya que, según relató el propio Páez, no acostumbra almacenar medicamentos en su domicilio debido a la reiteración de robos relacionados con este producto.