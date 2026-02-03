Alto Paraná: asaltan camión y roban unas 1.600 unidades de fármacos para adelgazar

Según datos, cuando el camión alcanzó el tramo del exkilómetro 24 de la ruta PY02, aparecieron en escena entre cuatro a cinco hombres encapuchados que se desplazaban en un automóvil Toyota, modelo Runx o Allex, quienes a punta de armas largas y cortas obligaron al conductor a detener la marcha. Acto seguido, los delincuentes redujeron a las víctimas identificadas como Denis Arnaldo Ibarrola Duarte (29), conductor, y al funcionario del laboratorio Quinfa Juan Manuel Báez (40), y las tomaron como rehenes, para luego tomar el control del vehículo.

Lea más: Video: fármacos para adelgazar, el nuevo blanco de robos en Ciudad del Este

Posteriormente, los asaltantes trasladaron el camión refrigerado hasta una zona descampada en el exkilómetro 18, a unos 1.500 metros de la ruta, donde se apoderaron de tres cajas grandes que contenían 1.615 unidades de medicamentos a base de tirzepatida. Tras concretar el robo, se dieron a la fuga.

En tanto que las víctimas fueron liberadas horas después en el exkilómetro 12, lado Monday, a aproximadamente 500 metros de la ruta PY02, en Ciudad del Este.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La denuncia fue presentada en la Comisaría 8ª de Minga Guazú y fueron convocados agentes técnicos de la Policía Nacional para iniciar las pesquisas para tratar de identificar a los responsables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Video: la estrategia de una farmacia que permitió recuperar fármacos para adelgazar hurtados en CDE

Este hecho se suma a una creciente ola de asaltos en las ciudades cabeceras de Alto Paraná, pese a la captura de importantes cabecillas de asaltantes, como Blas Pablo Melgarejo Benítez (33), alias Chopalé.